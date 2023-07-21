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        Kurtulmuş: Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için gayret edeceğiz (4)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 21:46
        Kurtulmuş: Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için gayret edeceğiz (4)

        ÜNYE'DE DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

        Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu´ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Fatsa´daki açılış programlarının ardından, Ünye ilçesinde de toplu açılış törenine katıldı. Ünye Binicilik Tesisleri´nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, Türkiye´nin hep büyük hedeflerin peşinde olması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, "Biz büyük bir milletin ahfadıyız. Tarihi okurken hikaye okur gibi, masal okur gibi okumak bize yakışmaz. Tarihten ders alarak, tarihte olanlardan ders alarak yolumuza devam edeceğiz. Hep önümüze büyük hedefler koyacağız. Türkiye olarak daha güçlü, daha büyük bir ülke olmak için mücadele edeceğiz. Elimizdeki imkânları en güzel şekilde gençlerimiz, evlatlarımız için kullanacağız. Türkiye öyle iki günü eşit bir ülke olamaz. Hep büyük hedeflerin, büyük amaçların, büyük ufukların, büyük ülkelerin peşinde olacağız. Bu çerçevede Türkiye´nin güçlenmesinin yolunun da mutlaka şehirlerimizin güçlenmesinden geçtiğini bileceğiz. Böylece daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz" dedi. 

        'HEP BERABER SAFLARI SIKLAŞTIRACAĞIZ, AYNI HEDEFE YÜRÜYECEĞİZ'

        "Herkes bulunduğu yerdeki işini en iyi şekilde yapacak ki, ülkemiz daha ileriye gitsin, daha güçlü olsun" diyen Kurtulmuş, "Bu sorumlulukla, bu kararlılıkla, bu bilinçle hep beraber safları sıklaştıracağız, aynı hedefe yürüyeceğiz, aynı istikamette mücadele edeceğiz ve Türkiye´yi sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye Yüzyılı ile ikinci yüzyılına taşımak için gayret ile mücadele edeceğiz" diye konuştu.

        Kurtulmuş, konuşmasının ardından amatör spor kulüpleri için ayrılan kuraların çekimini gerçekleştirdi. Kura çekiminin ardından Kurtulmuş, yapımı tamamlanan projelerin açılış kurdelesini kesti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu / Ünye Mustafa KIRLAK

        2023-07-21 21:45:20

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