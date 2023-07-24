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        Ordu'da denizde bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu DNA ile belirlenecek

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:58
        Ordu'da denizde bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu DNA ile belirlenecek

        Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Fatsa ilçesinde denizde dalga kıranın arasında tanımayacak halde bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu, DNA testi ile belli olacak.

        Fatsa'ya bağlı Bolaman Mahallesi´nde dün saat 15.00 sıralarında bölgede devriye atan jandarma ekipleri, denizde `T´ olarak tabir edilen dalga kıranların arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. Yapılan kontrolde cinsiyetinin kadın olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD, Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıkların arasına sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarttı. Ceset, savcı incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü´ne gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        OTOPSİ İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

        Cesedin kimliğinin belirlenmesi için yapılan otopsi işlemleri sürüyor. Yetkililer, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA ve parmak izi tespiti yapılacağını belirtti. Cesetten alınan doku örnekleri ise Trabzon Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.  

        Öte yandan cesedin, ilçede 10 Temmuz´da hayvanları için kayalık alanda yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz´a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

        2023-07-24 12:57:54

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