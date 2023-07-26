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        Ordu'da hasta yakını doktoru darbetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:57
        Ordu'da hasta yakını doktoru darbetti

        Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)-ORDU'da Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Okay Kurtbay, hasta yakını Ü.A. tarafından darbedildi.  Ü.A. polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, sabah saatlerinde Fatsa Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Opr. Dr. Okay Kurtbay ile hasta yakını Ü.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ü.A., iddiaya göre Dr. Kurtbay'ı yumruk atarak darbetti. Kanlar içerisinde kalan doktor yaralanırken, Ü.A. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

        2023-07-26 10:56:54

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