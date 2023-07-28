Dereye düştükten 14 gün sonra cesedi denizde bulunan kadın, toprağa verildi

Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde dereye düşüp, 14 gün sonra denizde kayalıklarda cesedi bulunan Naciye Yılmaz'ın (55) cenazesi, toprağa verildi.

Bolaman Mahallesi'nde 23 Temmuz'da bölgede devriye atan jandarma ekipleri, denizde 'T' olarak tabir edilen dalgakıranların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark etti. Ekipler, kadının öldüğünü belirledi. Kayalıklar arasına sıkışan cesedin çıkarılması için bölgeye Jandarma su altı arama-kurtarma, Ordu Büyükşehir Belediyesi su altı arama-kurtarma, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Yüzü tanınmayacak haldeki ceset, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimlik tespiti için cesetten alınan doku örnekleri, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemede; cesedin, 14 gün önce hayvanları için bölgede yaprak keserken dengesini kaybedip, dereye düşen Naciye Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, Fatsa ilçesine bağlı Yavaş Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınması sonrası cenaze, aynı mahalledeki cami avlusuna götürüldü. Cenazeye, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze, kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2023-07-28 13:52:58