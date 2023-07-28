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        Ordu'da 8 mahalleye 'şap' karantinası

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 22:56
        Ordu'da 8 mahalleye 'şap' karantinası

        AKKUŞ (Ordu), (DHA)ORDU'nun Akkuş ilçesinde şap hastalığı tespit edilen 8 mahalle karantinaya alındı. 

        Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Karaçal Mahallesi'nde işletme ziyareti sırasında klinik olarak şap hastalığı tespit etti. Konuya ilişkin Akkuş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İkinci bir karara kadar Karaçal, Yukarıdüğencili, Çaldere, Çamalan, Gedikli, Ketendere, Gökçebayır, Düğencili ve Merkez Mahallelerinde gözetim/karantina gereği hayvan hareketlerine kısıtlama konulmuştur. Yetiştiricilerimize ivedilikle duyurulması ve bu kısıtlamaya ilişkin yasağa riayet etmeleri hususunda uyarılması gerekmektedir. Karantina bölgesi ilan edilen mahallelerde aşılama çalışmaları önümüzdeki hafta itibariyle başlayacaktır" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-07-28 22:55:56

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