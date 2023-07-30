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        Vali Sonel, şehit askerin oğluna sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 13:06
        Vali Sonel, şehit askerin oğluna sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti

        Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-ORDU'da şehit askerin çocuğu Erdi Demirer (7), sünnet düğünü öncesi Vali Tuncay Sonel'in kendisine tahsis ettiği makam aracı ile babasının mezarını ziyaret edip, şehir turu attı.

        Şanlıurfa'da 4 Ekim 2016'da PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in oğlu Çağan Demirer için Ordu'da sünnet düğünü yapıldı. Vali Tuncay Sonel, düğün için makam aracını Demirer'e tahsis etti. Balonlar ile süslenen makam aracı ile şehit babasının mezarına giden Demirer, burada dua etti. Daha sonra makam aracı ile şehir turu atan Demirer, Vali Sonel teşekkür etti ardından düğünün yapıldığı salona geçti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-07-30 13:05:56

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