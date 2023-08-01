Dalgaların götürdüğü heykelin parçalarını yeniden toplayıp sergileyecek

Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)ORDU'da, görsel sanatçı Alper Aydın'ın doğadaki plastik kirliliğe dikkat çekmek için amacıyla, sahile vuran atıklarla yaptığı ve Sülü Burnu'nda deniz içinde sergilenen 'Hayatın Kaynağı' adlı heykeli, geçen cumartesi yaşanan fırtınada Karadeniz'e karışıp parçalandı. Aydın, heykelin parçalarını toplayacaklarını belirterek, "Bulabildiğimiz parçaları bulup, toparlamaya çalışacağız. Tekrar yapmak için zaman lazım. Tamamlandığında yeniden sergileyeceğim" dedi.

Görsel sanatçı Alper Aydın, geçen yıl Hollanda'da yaşayan Kuzeyli ressam Hieronymus Bosch'un 'Dünyevi Zevkler Bahçesi' heykelinden esinlenerek, 'Hayatın Kaynağı' adını verdiği heykelini yapma kararıyla 1 yıl boyunca sahildeki plastik atıkları topladı. Aydın, plastik parçaları kille işleyip ortaya çıkardığı 7 metre uzunluğundaki heykeli, Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Sülü Burnu'nda, 20 Haziran'da sanatseverlerin beğenisine sundu. 40 gün boyunca bölgede ziyaret edilebilen heykel, 29 Temmuz'daki fırtınada Karadeniz'in hırçın dalgaları nedeniyle parçalanıp denize karıştı.

'RİSK OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYDİM'

Alper Aydın, 'Hayatın Kaynağı' heykeliyle ilgili, "Uzun zamandır bu heykeli orada yapmayı hayal ediyordum. Ama sadece heykel olarak değil de gerçek anlamda ekolojik anlamının da olmasını istiyordum. Süreç içerisinde denizden gelen bütün plastik parçaları toplayıp, parçalayarak, kilden de modelleyerek, tek tek işleyerek 1 yıllık süreçte heykeli gerçekleştirmiştim. 20 Haziran itibarıyla heykeli sergilemeye başladım ama geçen cumartesi dalgaların yükselmesiyle birlikte heykel denize gitti. Yani denizden gelen çalışma denize geri dönmüş oldu. Onu oraya koyarken bir risk olduğunun bilincindeydim. Çünkü 3 kez fırtına oldu ve fırtınayı da atlattı ama bu seferki dalgalar gerçekten çok yüksekti. Yaklaşık 3-4 metrelik dalgalar vardı. Heykel parçalandı. Bir parçası hatta kenara vurmuş. Bulabildiğimiz parçaları bulup tekrardan toparlamaya çalışacağız" diye konuştu.

'DOĞAYLA OYUN OLMAZ'

Aydın, duruma şaşırdığını belirterek, "İlk başta büyük bir şaşkınlıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çünkü bir anda ortaya çıkmış bir şey değil bu. Büyük bir sürecin sonunda ortaya çıktı. Her bir detayında bir parmak izim var benim. İnsan ilk başta etkileniyor. Doğayla oyun olmaz, onu da fark ediyorum. Biz ne yaparsak yapalım doğa, daima bizim yaptıklarımızın üzerine çıkabilecek bir güce sahip" dedi.

Heykelle, denizdeki kirliğe dikkat çeken Aydın, "Bu duruma dikkat çekmek istedim. Bu duruma insanları odaklamak istedim. Yani nelerin sonucunda neler ortaya çıkabilir, nasıl bakış açımızı doğaya karşı değiştirebiliriz, bunu söylemeye çalışıyordum. Bu sürecin sonucunda kirliliği görmem, onları almam, parçalamam, değiştirmem ve o parçaları güzel bir heykele dönüştürmem, onu bir cennet heykeli yapmam sonucunda o çalışma ortaya çıkmıştı. Bütün amacım, insanın doğaya yaptığı etkiye dikkat çekmekti. Bulabildiğimiz parçaları bulup tekrardan toparlamaya çalışacağız. Tekrar yapmak için zaman lazım. Tamamlandığında yeniden sergileyeceğim" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-08-01 10:51:07