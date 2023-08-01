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        Ordu'da otomobil, evin bahçesine düştü: 3 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:15
        Ordu'da otomobil, evin bahçesine düştü: 3 ölü, 2 yaralı

        Ahmet BAYRAK/KABADÜZ (Ordu), (DHA)-ORDU'nun Kabadüz ilçesinde 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine düşerek ters dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Yeşilada Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Baş'ın kullandığı 52 HT 162 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, 5 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Takla atan otomobil, ters döndü. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtaki Salih Aydın, eşi Fatma Aydın ve Kıymet Baş yaşamını yitirdi, sürücü Baş ile Cevdet Baş da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Ahmet BAYRAK

        2023-08-01 17:14:11

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