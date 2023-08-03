Kavuncu: Teşkilatımızda bağımsız şekilde seçime gitme arzusu çok yüksek

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, "Yerel seçimlere hür, müstakil, bağımsız, kendi kimliğimizle, bu milletin sinesinde bize açılan kocaman yere kendimizi konumlayacak şekilde, sonucu ne olursa olsun, bağımsız bir şekilde seçime gitme arzusu bütün teşkilatlarımızda çok yüksek" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, partililerle buluştu. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Kavuncu, partinin Kurucular Kurulu üyesi Ethem Baykal'ın 'Parti Fetnokrat yapıdadır' sözlerine tepki gösterdi. Baykal için disiplin sürecinin başlatıldığını belirten Kavuncu, "Bunlar deli saçması yalanlardır. Kurulduğumuz günden beri içeriden, dışarıdan bu tür iftiralara çok uğradık. Bunları biz hiç dikkate almıyoruz. İlgili beyanda bulunan arkadaşımızla alakalı disiplin süreci de başlamıştır. Hem bu partinin kurucusu olacaksınız, 6 yıl bu partide emek vereceksiniz ondan sonra da bu partide, bu kadar mücadele eden insanın üstüne böyle bir iftira atmak gibi hadsizce tavır içerisinde olacaksınız. Disiplin kurulumuz gerekli cevabı verecek. Hukuk önünde de iftira attığı insanlar hakkını arayacak. Bu işin bir de mahşerde bir hesabı vardır. Bu iftiralar, iftira atanların alnında bir ömür boyu kara leke olarak kalmaya devam edecek" diye konuştu.

'KENDİMİZİ ANLATMAKTAN ALIKOYACAK OLUŞUMA TABANIMIZ ÇOK SICAK BAKMIYOR'

Yerel seçim öncesi 'ittifak' tartışmasına da cevap veren Kavuncu, parti tabanının seçimlere hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan bağımsız olarak girme arzusunda olduğunu kaydederek, "Yerel seçimlerle ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Biz il ve ilçe teşkilatlarımızla yaptığımız bu görüşmelerde çok sık olarak öne çıkan önümüzdeki seçimlerde, belediye seçimlerinde değerlendirebileceğimiz isimler, adaylar üstünde de görüyoruz. Tabanımızın büyük çoğunluğunda önümüzdeki yerel seçimlere hür, müstakil, bağımsız, kendi kimliğimizle bu milletin sinesinde bize açılan kocaman yere kendimizi konumlayacak şekilde, kendimizi anlatmakta bize sıkıntı çıkarabilecek hiçbir oluşumun içerisinde yer almadan ve sonucu ne olursa olsun bağımsız bir şekilde seçime gitme arzusu bütün teşkilatlarımızda çok yüksek. Bu benim yapmış olduğum 26 il ziyaretinde altını önemle çizdiğim ve o heyecanı, o enerjiyi, o diriliği, o arzuyu gördüğüm bir durum tespiti. Ben bunu ilgilileriyle de partimizin üst yönetimiyle de paylaşıyorum. Tabii nihai karar genel merkezimizin, ilgili organlarımızın ama tabanımızın arzusu, isteği, yaklaşımı o yönde. Kendimizi anlatmaktan alıkoyacak hiçbir oluşuma tabanımız çok sıcak bakmıyor. Değerlendirmeleri genel merkez yapacak. Bizim teşkilat başkanlığı olarak görevimiz, teşkilatımızın sesini mümkün olduğu kadar duyurabilmek" diye konuştu. Toplantı, parti üyeleriyle soru-cevap bölümüyle sona erdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-08-03 15:01:59