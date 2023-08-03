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        Denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisi 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:44
        Denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisi 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencisi Muhammed Bıçakçı (16), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Ordu'da 26 Temmuz'da ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi'nde arkadaşları ile birlikte sahile giden Beden Eğitimi Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Muhammed Bıçakçı, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgalarla sürüklenen Bıçakçı, boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, can kurtaran ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çevredeki bir vatandaş tarafından denizden baygın olarak çıkartılan Bıçakçı, ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bıçakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

        2023-08-03 18:43:55

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