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        Evlilik teklifi sırasında denize düşen yüzük, dalgıç tarafından bulundu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 14:33
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        Evlilik teklifi sırasında denize düşen yüzük, dalgıç tarafından bulundu
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        Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-ORDU'da Cem Günday'ın (24), kız arkadaşına evlenme teklif ettiği sırada kiraladığı tekneden denize düşen yüzük, bir dalgıç tarafından bulunup, çifte teslim edildi.

        Altınordu ilçesinde oturan Cem Günday, 1,5 yıl önce tanıştığı aynı yaştaki Şeyda Nur Tunç'a evlenme teklifinde bulunmak için hazırlık yaptı. Kız arkadaşını 27 Temmuz'da sahile götürerek, meşaleler eşliğinde kiraladığı tekneye bindiren Günday, diz çöküp yüzük uzatarak evlenme teklif etti. Bu sırada Günday'ın elinden kayan yüzük, denize düştü. O anlar, kameraya yansıdı. Büyük şaşkınlık yaşayan Günday, yüzüğü bulmak için denize girdi ancak aramalara rağmen sonuç alamadı. Çiftin yardım istediği bir dalgıç ise yüzüğü bularak teslim etti. Günday, daha sonra evlilik teklifine 'Evet' yanıtını aldığı Tunç'un parmağına yüzüğü taktı. Öte yandan çiftin geçen hafta aile arasında yapılan törenle nişanlandığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-08-06 14:32:35

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