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        Ordu'da erken fındık hasadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 12:07
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        Ordu'da erken fındık hasadı
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        Mustafa KIRLAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)KARADENİZ'de, 12 Ağustos olarak belirlenen fındık hasadı öncesi Ordu'nun sahil kesimlerinde bazı üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı. Fındık bahçesi sahibi Sezgin Aksu, fındığın mahallelerinde erken olgunlaştığını belirterek, "Saraycık´ta fındık diğer mahallelere nazaran birkaç gün önce olgunlaştığı için devletin vermiş olduğu tarihten birkaç gün önce fındığa başlıyoruz. Bugün itibarıyla biz de işçilerle birlikte toplamaya başladık" dedi. 

        Karadeniz'in önemli geçim kaynağı fındıkta, hasat için üreticiler, bahçeye erken girdi. Sahil kesimindeki bazı üreticiler, olgunlaşan ürünlerini toplamaya başladı. Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde üreticiler, erken olgunlaşan ürünlerini toplamak için sabahın erken saatlerinde bahçeye girdi. İşçilerin günlük yevmiyesinin 448 lira olması nedeniyle kimi üretici ürününü kendi imkanlarıyla toplarken kimi ise işçi tuttu. 

        `DEVLETİN VERMİŞ OLDUĞU TARİHTEN BİRKAÇ GÜN ÖNCE FINDIĞA BAŞLIYORUZ´

        Fındığını işçilere toplatan bahçe sahibi Sezgin Aksu, fındığın mahallelerinde erken olgunlaştığını belirterek, "Saraycık´ta fındık diğer mahallelere nazaran birkaç gün önce olgunlaştığı için devletin vermiş olduğu tarihten birkaç gün önce fındığa başlıyoruz. Bugün itibarıyla biz de işçilerle toplamaya başladık" dedi. Aksu, yevmiye fiyatlarının yüksek olduğunu da ifade ederek, "Kendi fındığımızı, kendimiz toplayamadığımız için, işçi tutuyoruz. Buradaki fındıkları topluyorlar. İşçilerin aldığı yevmiye bizim fındığımızın maliyetini kurtarmıyor. Henüz fındığın fiyatı belli olmadı" diye konuştu.

        `FINDIK HASADI ZOR´

        Bahçe sahiplerine 37 yıldır fındık işçisi getiren Nevzat Şahin, "Arkadaşlarımız saat 06.00 gibi evlerinden çıkıyor. Mahalleden işçiler minibüs ile toplanıyor. Saat 07.30 gibi bahçeye ulaşıp, hasada başlıyorlar. Üç defa mola veriyorlar. Bunlar çay ve yemek molası. Akşam saat 17.00 gibi de günü tamamlıyorlar. Burada topladığımız bahçe çok meyilli. Meyilli olduğu için toplamakta zorlanıyoruz. Ayaklarımız kayıyor. Fındık hasadı çok zor" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-08-07 12:06:58

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