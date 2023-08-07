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        Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı; 17 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 13:13
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        Ordu'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı; 17 yaralı
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        Mustafa KIRLAK/ ÇAMAŞ, (Ordu), (DHA)ORDU'da, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 17 kişi yaralandı.

        Kaza, Çamaş ilçesinde, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ercan Ekinci yönetimindeki 34 JP 9538 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs, ilçe girişi yakınlarında Uğur Güneş'in kullandığı 48 AAT 577 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs  devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte 17 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Çamas Mustafa KIRLAK

        2023-08-07 13:12:24

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