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        Kayıp alzheimer hastasını 30 saat sonra 'Damper' buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 18:43
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        Kayıp alzheimer hastasını 30 saat sonra 'Damper' buldu
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        Mustafa KIRLAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde kayıp olarak aranan alzheimer hastası Dursun Öztürk (76), iz takip köpeği 'Damper' tarafından fındık bahçesinde bulundu. 

        İlçeye bağlı Bayadı Mahallesi'nde yaşayan Dursun Öztürk'ten dünden itibaren haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. İz takip köpeği 'Damper'in koku alması üzerine fındık bahçesinde yoğunlaştırılan çalışmalarda 30 saat sonra yaşlı adam evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 30 santimlik 'ark' diye tabir edilen küçük su kanalında bulundu. Öztürk, hastanede tedavi altına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-08-08 18:42:17

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