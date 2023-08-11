Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        13'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        13'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yücel ARSLANTEKE/ORDU, (DHA)ORDU´nun Ünye ilçesinde çalıştığı inşaatın 13'üncü katından düşen Hasan Arslan (60), yaşamını yitirdi.

        Olay, öğle saatlerinde ilçenin Atatürk Mahallesi'nde meydan geldi. 13 katlı inşaatın son katında çalışan Hasan Arslan, dengesini kaybedip düştü. Olayı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri Arslan'ı ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Hasan Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Yücel ARSLANTEKE

        2023-08-11 14:03:32

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Motosikletle işlenen cinayette itiraf geldi!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        30 metre yakınındaki üst geçidi kullanmayan kadına otomobil çarptı: 1 yaral...
        30 metre yakınındaki üst geçidi kullanmayan kadına otomobil çarptı: 1 yaral...
        Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 8 ki...
        Ordu'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 8 ki...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ordu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ordu'da konuştu:
        Bakan Yumaklı: TMO patlamasında toplamda etkilenen ürün 15 bin ton (2)
        Bakan Yumaklı: TMO patlamasında toplamda etkilenen ürün 15 bin ton (2)
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ordu'da konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan TMO silosundaki patlamaya ilişkin açıklam...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan TMO silosundaki patlamaya ilişkin açıklam...