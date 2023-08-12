Kapısını açık bıraktığı eve dönünce bıçaklandı

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU´nun Altınordu ilçesinde markete giderken kapısını açık bıraktığı evlerine dönen Elvan Öztürk (20) henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk´ün yarasına 3 dikiş atıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi. Elvan Öztürk, iddiaya göre yalnız başınayken anahtarı olmadığı için 2´nci kattaki evlerinin kapısını açık bırakarak markete gitti. Marketten dönen Öztürk, daireye girdiğinde tanımadığı bir kişiyle karşılaştı. Öztürk, paniğe kapılıp çığlık attı. Bunun üzerine şüpheli, genç kızı karnından bıçaklayarak kaçtı.

Sesler üzerine Elvan Öztürk´ün yardımına koşan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Elvan Öztürk´ün yarasına 3 dikiş atıldı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-08-12 13:48:33