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        Otomobilden açılan ateşle yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 19:59 Güncelleme: 24.08.2023 - 20:00
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        Otomobilden açılan ateşle yaralandı
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        Ahmet BAYRAK/ ORDU, (DHA)ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bir otomobilden tabanca ile 7 el ateş açılması sonucu Semih Seymen (32) vurularak yaralandı.  

        Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Giresun istikametine seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 7 el ateş açarak, kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlar bir işyerinin duvarı ve park halindeki motosiklet ile Semih Seymen'e isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralanan Seymen, ilk müdahalesin ardından ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-08-24 19:58:54

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