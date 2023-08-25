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        Sezonun ilk fındığı pazara indi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:03 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:04
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        Sezonun ilk fındığı pazara indi
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        Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)ORDU'da fındık hasadı devam ederken, kurutulan yeni sezonun ilk fındıkları pazara indi. Serbest piyasada 74 TL'den satılan fındık, 28 Ağustos itibarıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nde (TMO), 82 liradan alıma başlanacak.

        Ordu'da ağustos ayı başında başlayan fındık hasadı, orta ve yüksek kesimlerde devam ediyor. Sahil kesimde hasadı tamamlayan üreticiler, kurutma ve patoz işleminin ardından mahsullerini çuvallayarak tüccarların yolunu tuttu. Kamyonetlerle gelen fındıkları indiren tüccarlar, çuvalları tartıp mahsulün miktarını belirledi, ardından randıman hesabı yapıp, çıkan analize göre üreticilere paralarını ödedi.

        '50 RANDIMANLI FINDIK 74 LİRA'

        Kentte 51 yıldır fındık tüccarlığı yapan Şemsettin Candan, sezonun ilk fındıklarının üreticiler tarafından pazara indirildiğini söyledi. Hava şartlarının üreticiden yana olduğunu belirten Candan, "Ağustos ayının başı itibarıyla bölgemizde başlayan fındık hasadı sahil kesimlerde sona erdi. Orta ve yüksek kesimlerde hasatlar devam ediyor. Fındığını toplayan üreticilerimiz, ürünlerini kurutarak peyderpey pazara indirmeye başladı. Şu anda 50 randımanlı fındığı 74 liradan almaktayız" dedi.

        Öte yandan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 28 Ağustos itibarıyla, kentte 82 liradan fındık alımına başlayacak. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-08-25 11:02:50

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