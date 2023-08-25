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        Şehit uzman çavuş, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:24 Güncelleme: 25.08.2023 - 14:25
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        Şehit uzman çavuş, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Mustafa KIRLAK/AKKUŞ (Ordu), (DHA)PENÇE-Kilit operasyonu bölgesinde PKK´lı teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir (31), Ordu'nun Akkuş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Demir'in, 2 gün sonra doğum günü olduğu belirtildi.

        Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir´in cenazesi, bu sabah Çarşamba Devlet Hastanesi´nin morgundan alınarak kara yoluyla memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine getirildi. Yeşilköy Mahallesi'nde şehit Demir için tören düzenlendi. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, şehidin babası İsa, annesi Hatun, kardeşleri Yaşar, Kuzey, Yeşim ve Elazığ'da görev yapan eşi Özel Harekat polisi Sultan Demir ile çok sayıda kişi katıldı.

        Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerler tarafından cenaze aracından alınarak tören alanına getirildi. Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Demir'in cenazesi, Yeşilköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Şehit Ali Demir'in, 2 gün sonra doğum günü olduğu bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Akkuş Mustafa KIRLAK

        2023-08-25 14:23:10

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