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        Boğulma ihbarı ekipleri harekete geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 22:57 Güncelleme: 26.08.2023 - 22:58
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        Boğulma ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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        Mustafa KIRLAK/ ALTINORDU (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bir vatandaşın denizde yüzdüğü sırada kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede aramakurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında ilçedeki Akyazı Halk Plajı´nda meydana geldi. Bir vatandaş, bir kişinin denizde yüzdüğü sırada gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve karada arama çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmada herhangi bir bulguya rastlayamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-08-26 22:56:11

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