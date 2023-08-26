Boğulma ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Mustafa KIRLAK/ ALTINORDU (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, bir vatandaşın denizde yüzdüğü sırada kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede aramakurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçedeki Akyazı Halk Plajı´nda meydana geldi. Bir vatandaş, bir kişinin denizde yüzdüğü sırada gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve karada arama çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmada herhangi bir bulguya rastlayamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-08-26 22:56:11