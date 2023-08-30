Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Eski eşinin sopayla döverek öldürdüğü Ayşe, toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:16 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşinin sopayla döverek öldürdüğü Ayşe, toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mustafa KIRLAK/KORGAN (Ordu), (DHA)ORDU'da, eski eşi Mükerrem Başarmak (48) tarafından sopa ile dövülerek öldürülen 4 çocuk annesi Ayşe Çetin (39), toprağa verildi.

        Olay, 28 Temmuz'da Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Mükerrem Başarmak, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı Ayşe Çetin'in yaşadığı eve gitti. İkili arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mükerrem Başarmak, evde bulduğu sopa ile Çetin'i dövdü. Çetin´in çığlıklarını duyan komşuları, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        POLİS KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

        İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polislere kapıyı açmayan Mükerrem Başarmak, sopa ile eski eşine vurmaya devam etti. Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Ayşe Çetin'i kanlar içinde yerde buldu. İlk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        TUTUKLANDI

        Olayın arından gözaltına alınan Mükerrem Başarmak, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Başarmak, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

        GEÇEN YIL UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

        Ayşe Çetin'in, 4 Temmuz 2022'de 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 15 gün sonra kendi isteğiyle şikayetini geri çektiği belirtildi. Şüphelinin kendisini rahatsız etmeye devam etmesi üzerine Çetin´in 25 Temmuz 2022'de yeniden mahkemeye başvurup, 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

        Çetin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi'nin morgundan alınıp Korgan ilçesine götürüldü. Korgan Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Çetin, Karakoyun Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-08-30 14:15:26

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Başkent'te kadın cinayeti!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız

        Benzer Haberler

        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Eski eşini sopayla döverek öldürdü (3)
        Eski eşini sopayla döverek öldürdü (3)
        Ordu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
        Ordu'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
        Ordu'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ordu'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        GÜNCELLEME - Ordu'da sopayla darbettiği eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Ordu'da sopayla darbettiği eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
        Eski eşini sopayla döverek öldürdü (2)
        Eski eşini sopayla döverek öldürdü (2)