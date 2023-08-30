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        Ordu'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:00 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:01
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        Ordu'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı
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        Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA)ORDU'nun Fatsa ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Ayhan Aşık (52) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 

        Kaza, dün Fatsa-Kumru kara yolu Hatipli Sapağı mevkisinde meydana geldi. A.Ş. (41) kontrolündeki 52 ADA 596 plakalı otomobil ile Ayhan Aşık idaresindeki 34 FES 578 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan A.Ş.'nin otomobili bariyerlerin üzerine çıkarak, durdu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüleri Ayhan Aşık, A.Ş. ile araçlarda bulunan M.G. (66) ve E.G. (64), ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ayhan Aşık, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-08-30 14:59:56

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