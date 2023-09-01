Ceren Özdemir'in katilinin açık cezaevine alındığı iddialarına açıklama

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-ORDU'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un açık cezaevine çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, "Savcılık infaz kalemi ile yaptığım görüşme sonucu şahsın halen Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde bulunduğu ve cezasının infaz edilmekte olduğu, açık cezaevine geçme durumunun olmadığı tarafıma iletilmiştir" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda da 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı. Tutuklanan Arduç, cinayet suçundan yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce yapılan yargılama sonunda 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AİLE, ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU YAPTI

Özdemir ailesi, Özgür Arduç'un cezaevi firarisi olması nedeniyle kızlarının ölümünden kamu görevlilerini sorumlu tutarak, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık ise kamu görevlileri hakkında takipsizlik kararı verdi. Ailenin takipsizlik kararına yaptığı itiraz da Ordu 1'inci Sulh Ceza HAkimliği'nce reddedildi. Bunun üzerine aile, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak, kamu görevlileri hakkında verilen takipsizlik ve kamu davası açılmasına yer olmadığı yönündeki kararların iptalini istedi.

ÖZDEMİR AİLESİNİN AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA

Bir sosyal medya kanalında Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığı yönündeki iddialar üzerine Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, yazılı açıklama yaptı. Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını belirten Poyraz, "Aynı kararda şahsın daha önce de benzer nitelikte suç işlemiş olması nedeniyle cezasının 'mükerrirlere özgü infaz rejimi' ile infazına da karar verilmiştir. Suçun ve cezanın niteliği, suç işlemede mükerrir olunması ve infazın buna göre yapılacak olması nedenleriyle adı geçen şahsın lehe infaz düzenlemelerinden yararlanarak açık cezaevine geçmesi mümkün bulunmamaktadır. Nitekim savcılık infaz kalemi ile yaptığım görüşme sonucu şahsın halen Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde bulunduğu ve cezasının infaz edilmekte olduğu, açık cezaevine geçme durumunun olmadığı tarafıma iletilmiştir" dedi.

Avukat Poyraz, Özgür Arduç'un cinayet öncesi açık cezaevine geçirilmesi ve firarında kamu görevlilerinin kusuru nedeniyle yapılan suç duyurusu sonucu verilen savcılık takipsizlik kararı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru halen neticelenmediğini de sözlerine ekledi. (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-09-01 14:16:10