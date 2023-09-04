Ordu´da Avrupa şampiyonluğu coşkusu

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) CEV 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı´nın Avrupa şampiyonluğu Ordu´da coşkuyla kutladı.

Ordu´da Türk voleybolunun tarihi gecelerinden biri yaşandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştığı maçı, açık havada seyretmek isteyenler için Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı´na dev ekran kurdu. Parkta toplanan çok sayıda kişi, Filenin Sultanları´nın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki final heyecanına ortak oldu. Heyecanın dorukta olduğu mücadeleyi ay-yıldızlı ekibin 3-2 kazanmasının ardından alanda büyük coşku yaşandı. Türkiye sloganları atan taraftarlar, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutladı.

`ÇOK GÜZEL BİR DÖNÜŞ YAPTIK´

Karşılaşmayı takip eden taraftarlardan Meral Günay, şampiyonluk nedeni ile çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok heyecanlıydık. Çok güzel bir dönüş yaptık. Türkiye´yi ve Filenin Sultanları´nı kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün izinden devam ediyoruz. Onun kadınlarıyız. Bu yoldan şaşmayacağız" dedi.

Bir diğer ay-yıldızlı taraftar Canan Günay ise, dev ekranda karşılaşmayı takip ettikleri için memnun olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yelda Ekinerdim de, "Şu anda çok mutluyum. Vargas´ın, yeni antrenörümüzün takıma katkısı çok büyük ve bize yeni bir final yaşattılar. Yeni bir şampiyonluk yaşattılar" ifadelerinde bulundu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dev ekranda maçı izleyen vatandaşlardan detay görüntü

-Maç sonu taraftarlarla röportajDHA-Spor Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-09-04 10:00:28