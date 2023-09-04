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        Fındık işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 5´i çocuk 17 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:37 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:38
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        Fındık işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 5´i çocuk 17 yaralı
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        Ahmet BAYRAK/ ALTINORDU (Ordu), (DHA)- ORDU´nun Altınordu ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs, yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan 5´i çocuk 17 kişi, hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında ilçeye bağlı Yemişli Mahallesi´nde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Süleyman Set'in (45) kullandığı minibüs, yağışlı hava nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada S.S. (37), S.H. (37), N.A.H. (6), Ü.G. (8), C.S. (18), S.A. (49), M.A.A. (27), A.G. (52), Ç.G. (15), G.H. (17), S.U. (63), Y.E.H. (16), E.A. (44), M.A. (20), G.A. (41), Y.A. (59) ve N.U. (61) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-09-04 10:36:47

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