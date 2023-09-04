Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı, Ordu'da durduruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 13:18 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı, Ordu'da durduruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-ORDU'da takibe alınıp, durdurulan otomobilde yapılan aramada 232 kilogram skunk ile 9 kilogram toz esrar ele geçirildi. 9 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonla, Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatının önüne geçildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Sevkiyata ilişkin şüphelileri takibe alan ekipler, bu sabah düğmeye bastı. Şüpheli otomobili durdurup, arama yapan ekipler, 232 kilogram skunk ile 9 kilogram toz esrar ele geçirdi. Ekipler, araçtaki Ş.Ç (53), M.A.G (38) ile M.E.D.'yi (23) gözaltına aldı. Bu sırada aracın geçişinde yol kontrolü sağladığı tahmin edilen V.K. (23), K.K (30), G.T. (22), B.Y. (23), F.D. (24) ve P.B. (23) de kentin farklı bölgelerinde yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir tacirinin yakalandığını belirterek, "Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız" demişti. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

        2023-09-04 13:17:45

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Kredi ve miras kavgası! Ağabeye 300 saçma
        Kredi ve miras kavgası! Ağabeye 300 saçma
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU

        Benzer Haberler

        Okullarda uyum programı başladı
        Okullarda uyum programı başladı
        Ordu'da elektrik direğine çarpan minibüsteki 17 kişi yaralandı
        Ordu'da elektrik direğine çarpan minibüsteki 17 kişi yaralandı
        Genç yüzücüler, ulusal ve uluslararası başarılar için yaz boyunca kulaç att...
        Genç yüzücüler, ulusal ve uluslararası başarılar için yaz boyunca kulaç att...
        Fındık işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 5´i çocuk 17 yaralı
        Fındık işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 5´i çocuk 17 yaralı
        Ordu´da Avrupa şampiyonluğu coşkusu
        Ordu´da Avrupa şampiyonluğu coşkusu
        Ordu'da Türkiye-Sırbistan final maçı sahildeki dev ekranda izlendi
        Ordu'da Türkiye-Sırbistan final maçı sahildeki dev ekranda izlendi