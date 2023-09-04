Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı, Ordu'da durduruldu

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-ORDU'da takibe alınıp, durdurulan otomobilde yapılan aramada 232 kilogram skunk ile 9 kilogram toz esrar ele geçirildi. 9 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyonla, Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatının önüne geçildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Sevkiyata ilişkin şüphelileri takibe alan ekipler, bu sabah düğmeye bastı. Şüpheli otomobili durdurup, arama yapan ekipler, 232 kilogram skunk ile 9 kilogram toz esrar ele geçirdi. Ekipler, araçtaki Ş.Ç (53), M.A.G (38) ile M.E.D.'yi (23) gözaltına aldı. Bu sırada aracın geçişinde yol kontrolü sağladığı tahmin edilen V.K. (23), K.K (30), G.T. (22), B.Y. (23), F.D. (24) ve P.B. (23) de kentin farklı bölgelerinde yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan 9 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir tacirinin yakalandığını belirterek, "Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız" demişti. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2023-09-04 13:17:45