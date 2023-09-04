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        Kamyonet fındık bahçesine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        ORDU'nunKorganilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan kamyonette yolcu olarak bulunan Şaduman Cüler (65) hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 20:57 Güncelleme: 04.09.2023 - 20:58
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        Kamyonet fındık bahçesine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, bu akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıkozpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hamza Cüler (19) yönetimindeki 52 HL 879 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Şaduman Cüler'i ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Şaduman Cüler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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