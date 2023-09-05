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        Uyuşturucu sevkiyatında yakalanan 9 şüpheli adliyede

        ORDU'da,Güneydoğu'danbatı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:32
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        Uyuşturucu sevkiyatında yakalanan 9 şüpheli adliyede
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneydoğu'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi. Sevkiyata ilişkin şüphelileri takibe alan ekipler, dün sabah düğmeye bastı. Bir kamyoneti durdurup, arama yapan ekipler, soğan ve patates çuvallarının arasında 231 kilo 250 gram skunk, 9 kilo 650 gram toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirdi. Ekipler, araçtaki Ş.Ç. (53), M.A.G. (38) ile M.E.D.'yi (23) gözaltına aldı. Bu sırada aracın geçişinde yol kontrolü sağladığı tahmin edilen V.K. (23), K.K. (30), G.T. (22), B.Y. (23), F.D. (24) ve P.B. (23) de kentin farklı bölgelerinde yapılan operasyonla yakalandı.

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