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        Balıktan umduğunu bulamayan balıkçılar, salyangoz avcılığına yöneldi

        KARADENİZLİbalıkçılar,kalkan av yasağı sonrası balıktan umduklarını bulamayınca deniz salyangozu avcılığına yöneldi. Karadeniz'in hala sıcak olduğunu, bu nedenle balık sıkıntısı yaşandığını belirten Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, "Salyangoz avcılığının dolar üzerinden ihracatı oluyor. İyi de bir fiyatı var. Kilosu 25 TL'den satılıyor. Bir balıkçımız 500 kilo ile 1 ton arasında değişen bir avcılık yapabiliyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:07 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:08
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        Balıktan umduğunu bulamayan balıkçılar, salyangoz avcılığına yöneldi
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        Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasının ardından ağlarını mavi sulara bırakan Karadenizli balıkçılar, sezona istedikleri gibi başlayamadı. Deniz suyu sıcaklığı nedeniyle yeterli avcılık yapamayan balıkçılar, deniz salyangozu avcılığına yöneldi. Tekneleri ile günün erken saatlerinde açılan balıkçılar, denizin dibinden 'argana' adı verilen dip sürtme ve 'dalma' yöntemi ile 7-8 saat çalışarak, çıkardıkları salyangozları limana getiriyor. Teknelerden kıyıya alınan salyangozlar, çuvala konulup, tartıldıktan sonra kamyonlara yükleniyor. Fabrikalarda işlenen salyangozlar ise Japonya, Çin ve Kore gibi ülkelere gönderiliyor.

        'ÇOK GÖZÜKTÜĞÜ İÇİN BU 2 İL TERCİH EDİLDİ'

        Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir, "2023-2024 balık av sezonu, 1 Eylül itibarıyla başlamış oldu. Havaların sıcak olmasından dolayı deniz suyundaki sıcaklık ile birlikte balıklarımız kıyılara inmedi. Bu nedenle de bütün balıkçı arkadaşlarımız salyangoz avcılığına başladı. Salyangoz avcılığı da 1 Eylül itibarıyla başlamış oluyor. Nisan ayının 15'ine kadar devam ediyor. Salyangoz avcılığı yapan çok arkadaşımız olduğu için 2 ay gibi bir avcılık dönemi sürüyor. Çünkü il dışından da salyangoz avcılığı için Ordu ve Giresun sularına gelindi. Bu 2 ilin suyunda çok fazla gözüktüğü için; bu 2 il tercih edildi. Şu anda barınağımızda Samsun'dan, İnebolu'dan salyangoz avcılığı için gelen arkadaşlarımızı misafir ediyoruz" diye konuştu.

        'DENİZ SALYANGOZUNUN KİLOSU 25 TL'

        Deniz salyangozunun kilosunun 25 liradan satıldığını belirten Aydemir, "Salyangoz avcılığının dolar üzerinden ihracatı oluyor. İyi de bir fiyatı var. Kilosu 25 TL'den satılıyor. Bir balıkçımız 500 kilo ile 1 ton arasında değişen bir avcılık yapabiliyor. Burada deniz salyangozu avcılığı yapan 60 kayığımız var. Bunların hepsini hesaba kattığımızda; barınağımızdan günde 50 tonun üzerinde bir salyangoz avcılığı oluyor" dedi.

        'KARADENİZ ZATEN BİTMEK ÜZERE'

        Samsun'dan deniz salyangozu avcılığı için Ordu'ya gelen Engin Tuncer de "Suyun sıcaklığından dolayı balık avcılığı yapamıyoruz. Karadeniz zaten bitmek üzere. Denizimizde bir tek hamsimiz, palamudumuz, mezgidimiz kaldı. Bu nedenle salyangoz avcılığına yöneldik. Balıkçılar bu sektörden para kazanıyor, ailelerini bu şekilde geçindiriyorlar. 3-4 kişilik tayfa ile 'argana' yöntemi ile avcılık yapıyoruz. Sabah ezanı ile birlikte denize açılıyoruz. Her akşam saat 18.00'e kadar 20-25 çuval salyangoz alabiliyoruz. Telefon ile fabrikalara haber veriyoruz. Onlar da kamyon ile gelip, fabrikaya götürüyorlar. Burada orkinos gibi vakumlanarak, ton balığı haline getirilerek, genelde Fransa, İtalya, Amerika, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor" diye konuştu.

        'ŞU ANDA AVCILIKTAN MEMNUNUZ'

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