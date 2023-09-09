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        Yaylada kaybolan Emirhan'ın, gölette cansız bedeni bulundu

        ORDU´nunKorganilçesinde yaylaya küçükbaş hayvan otlatmak için gittikten sonra bir daha haber alınamayan Emirhan Dolak´ın (13), gölette cansız bedeni bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:06
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        Yaylada kaybolan Emirhan'ın, gölette cansız bedeni bulundu
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        Korgan ilçesi Belalan Mahallesi Absut Yaylası´na 5 Eylül günü küçükbaş hayvanları otlatmak için giden Emirhan Dolak´tan haber alamayan yakınları, ihbarda bulundu. Bunun üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarında Dolak´ın hayvan otlatmak için gittiği bölgedeki göletin kenarında ayak izleri tespit edildi. Emirhan Dolak'ın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, su yüzeyini tarayan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

        Bölgede aramalar sürerken bugün sabah saatlerinde Emrah´ı yakınları, göletin yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen dalgıçlar, cesedi karaya çıkardı. Yapılan kontrolde cesedin Emrah Dolak'a ait olduğu belirlendi.

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