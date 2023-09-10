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        Ordu´da 530 rakımlı Boztepe´de yamaç paraşütü festivali

         ORDU´da530rakımlı Boztepe´de düzenlenen yamaç paraşütü festivalinde pilotlar, zorlu hava şartlarına rağmen atlayışlarını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:20
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        Ordu´da 530 rakımlı Boztepe´de yamaç paraşütü festivali
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Sportif Havacılık Kulübü tarafından kentte yamaç paraşütü festivali düzenlendi. Ordu manzarasının yer aldığı 530 rakımlı Boztepe´de gerçekleştirilen festivale 7 ilden 75 paraşüt tutkunu katıldı. 3 gün süren festival kapsamında hava koşulları nedeni ile ilk ve ikinci gün atlayış gerçekleştiremeyen paraşütçüler, bugün gökyüzü ile buluştu. Festival kapsamında fotomaraton yarışması da yapıldı.

        `YURT İÇİ VE DIŞINDAN KATILIM OLDU´

        Ordu Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Durmuş Şahin, Türkiye´nin yanı sıra Irak ve Almanya´dan da paraşütçülerin katıldığını belirterek, "Bu sene ilkini düzenlendiğimiz `Yamaç Paraşütü Festivali´ 8-9-10 Eylül arasında başladı. Dün hava şartlarından dolayı uçuşlarımızı gerçekleştiremedik ama bugün hava biraz daha uygun gözüküyor. Meteorolojik şartlar el verdikten sonra bugün ilk uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Ordu´muza yaklaşık 7 ilden 75´e yakın pilot arkadaşımız katıldı. Bununla birlikte yurt dışından gelen sporcular da var. Irak, Almanya´dan gelen arkadaşlarımız var" dedi.

        `SPORCULAR HAYRAN KALDI´

        Şahin, "Bence turizm açısından Boztepe zaten yamaç paraşütü açısından dünyada ikinci sırada yer aldığı için buraya ilk defa uçmaya gelen arkadaşlar buranın muazzam bir manzarası olduğunu söylüyorlar. Bundan sonra her festival düzenlediğimizde ve festival haricinde Ordu´ya gelmek istediler. Bu da bizim için gerçekten başarı ve mutluluktur. Yamaç paraşütü yapmak isteyen Türkiye´deki arkadaşlarımızı, yurt dışındaki arkadaşlarımızı Ordu´ya davet ediyorum" ifadelerinde bulundu.

        `ORDU´DA İLK DEFA FOTOMARATON YARIŞMASI´

        Şahin,  "Yamaç paraşütü festivali ile beraber Ordu Fotomaraton Yarışması var. Bu fotoğraf yarışması bizim için ayrıca çok güzel bir etkinlik olduk. Çünkü bu da ilk kez yapılıyor ilimizde. Yamaç paraşütünü gökyüzünden sadece yamaç paraşütüne özgü bir çekim olacağı için bunun için biz çok sevinçliyiz. Paraşütün renkleri ile beraber Ordu semalarının yeşili ve mavisi ile beraber birleşeceği için çok güzel görüntüler çıkacağına inanıyorum" dedi.

        `BOZTEPE VE ORDU İNANILMAZ BİR YER´

        Festivale Mardin´den katılan Mesut Doğan, "Biz Boztepe´yi çok merak ediyorduk. Geldik ve görünce çok büyülendik. Yeşilin, doğanın ve denizin bir olması ile birlikte `Havada özgürce uçmak nasıl bir şey´ diye merak ediyorduk. Şu an uçmaya hazırlanıyoruz. Onun heyecanını yaşıyoruz. Boztepe ve Ordu inanılmaz bir yer. Karşı taraftan ilk bakıldığında güvenli olmadığı gibi gözüktüğü için korku vardır ama o kadar güvenli ki. Paraşüt ile uçtuktan ve korkularını yendikten sonra böyle bir şeyi yaşamadan ölmek bile istemiyorsunuz. O kadar özgürce, o kadar güzel bir şey ki bunun dili yok, sözcükleri yok" diye konuştu.

        `ORDU İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANS´

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