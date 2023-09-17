Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
ORDU'nunFatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesiyle 7 kişi yaralandı.
ORDU'nunFatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesiyle 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Aziz T.´nin kontrolünü kaybettiği 34 FSP 237 plakalı minibüs, devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.