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        Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

        ORDU'nunFatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesiyle 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:50
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        Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
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        ORDU'nunFatsa ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesiyle 7 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Fındık işçilerini taşıyan Aziz T.´nin kontrolünü kaybettiği 34 FSP 237 plakalı minibüs, devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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