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        İstanbul'da balıkçıların anlaşması, Ordu'da hamsi fiyatlarını düşürdü

        İSTANBUL'da,balıkçılarla esnaf arasındaki anlaşmazlığın sonlanmasının ardından Ordu'da da hamsi fiyatlarında düşüş başladı. Geçen günlerde kilosu 100 liraya satılan hamsinin fiyatı bugün 70 liradan tezgahlarda yer aldı. Perşembe Kışlaönü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, bölgede deniz suyu sıcaklıklarının yüksekliği nedeniyle hamsi avcılığının olmadığını belirterek, "Yakın süreçte Karadeniz hamsisi çıkacak. Halkımız ucuz balık yiyebilecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:02 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:05
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        İstanbul'da balıkçıların anlaşması, Ordu'da hamsi fiyatlarını düşürdü
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        İSTANBUL'da,balıkçılarla esnaf arasındaki anlaşmazlığın sonlanmasının ardından Ordu'da da hamsi fiyatlarında düşüş başladı. Geçen günlerde kilosu 100 liraya satılan hamsinin fiyatı bugün 70 liradan tezgahlarda yer aldı. Perşembe Kışlaönü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, bölgede deniz suyu sıcaklıklarının yüksekliği nedeniyle hamsi avcılığının olmadığını belirterek, "Yakın süreçte Karadeniz hamsisi çıkacak. Halkımız ucuz balık yiyebilecek" dedi.

        Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından ağlarını mavi sulara bırakan balıkçılar ile esnaf arasında fiyat krizi yaşandı. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle balıkçılar ağlarını boş çekerken, tezgahlarında hamsi satmak isteyen esnaf da rotayı İstanbul'a çevirdi. İstanbul'da da balıkçılar ile esnaf arasında yaşanan fiyat anlaşmazlığı hamside cep yaktı. İstanbul'da balıkçıların denize açılmayınca Ordu'da hamsi fiyatları 100 liradan satışa sunulmaya başladı. Hamsi almak isteyenler de yüksek fiyat karşısında geri döndü. Balıkçılar ile esnafın anlaşmasından sonra hamsi fiyatları düştü. Bugün itibarıyla Ordu'daki balıkçı tezgahlarında hamsi, 60 ile 70 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

        'BİZDEN KASASINI 350 LİRAYA ALIP, KİLOSUNU 100 LİRAYA SATIYORLAR'

        Perşembe Kışlaönü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, yerli hamsinin çıkmasıyla halkın ucuz balık yiyebileceğini belirterek, "Bu piyasayı genelde İstanbul belirliyor. Balık satışları oradan belirlendiği için İstanbul'da fiyat ne ise 50 lira, 100 lira kasa başına ya oynuyor ya da oynamıyor. Biz de halkımızın ucuz balık yemesini istiyoruz. Fakat bizim çalışma şartlarımız, mazot paralarımız, işçi masraflarımız, nakliyelerimiz ve koli paralarının çok yüksek olması sebebiyle kazanamadığımız için biz orada denize çıkmıyoruz. Bir koli hamside 14 kilo hamsi var. Bizden kasasını 350 liraya alıyorlar, kilosunu 100 liraya satıyorlar. Burada, halka ucuz balık yediren kim, yedirmeyen kim, ben kararı halkımıza bırakıyorum. Balık piyasaya fazla sürüldüğünde fiyatlar düşüyor. Az tutulduğunda fiyatlarında günlük değişimler oluyor. Karadeniz'de hamsi çıkmadı. Palamut olmadığında hamsi biraz daha iyi oluyor. Umarım havalar soğuduğunda çok yakın bir süreçte Karadeniz hamsisi çıkacak. Bu konuların hiçbiri konuşulmayacak. Halkımız ucuz balık yiyebilecek" diye konuştu.

        'KASA FİYATLARI 300 İLE 500 TL ARASINDA OLDUĞUNDA, KİMSE MAĞDUR OLMAZ'

        Erdal Çamaş, 42 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, İstanbul'da balıkçıların yeniden denize açılmasının ardından hamsi fiyatlarında düşüş olduğunu kaydederek, "Manavlar ile büyük takım sahipleri arasında anlaşmazlık oldu. Büyük takım sahipleri maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek belirli bir fiyat koydu. Bu fiyatın altına düşerlerse zarar ettiklerini söylediler. Hamsinin kasasına 600 lira gibi bir rakam koydular. Ama onlar 600 liraya bir rakam koydukları için o hamsinin buraya geliş maliyeti nakliye ile birlikte 1000 TL'yi buluyor. Bu sefer esnaf olarak biz zor durumda kalıyoruz. 1000 liraya hamsi aldığım zaman hamsinin kilosunu 100 liraya satmam lazım. Ancak bu fiyata satma şansım yok. 3 gün bir karar koydular, o arada herkes bir mağdur oldu. Bu yasakta hamsi tutulmadı. Dün itibarıyla avcılık yeniden başladı. Halde de hamsinin kasa fiyatı 300 ile 500 lira arasında dağıldı. Şu anda da bugün hamsinin fiyatı 60 lira. Kasa fiyatları 300 ile 500 TL arasında olduğu zaman kimse mağdur olmaz" ifadelerini kullandı.

        'HAMSİ AZ OLDUĞU İÇİN FİYATLARINDA ARTIŞ OLDU'

        Balıkçı esnafı Ferhat Dönek ise "1 Eylül itibarıyla hamsiler de tezgahta yer almaya başlamıştı. Birkaç haftadır da fiyatları yüksek seyrediyordu. Bunun nedeni balıkçılarla manavlar arasındaki fiyat anlaşmazlığından dolayı protesto amacıyla denize açılmadılar. 5 tekne denize açılıyorsa 1 tekne denize açıldı. O yüzden hamsi az olduğu için fiyatlarında artış oldu. Uzlaşma sağlandıktan sonra yakalanan hamsi miktarı çoğaldı. Eski fiyatlarına geri geldi" diye konuştu.

        'HAKSIZ KAZANÇ'

        Balık almaya gelen Salih Yılmaz, fiyatların normal olmadığını belirterek, "60 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Ben balık fiyatlarını da biliyorum. Son günlerde yaşanan tartışmalara baktığımızda açık arttırmayla balıkçıya verdik diyorlar. Balıkçı 15 liraya vermiştir kilosunu esnaf da burada 70 liraya satıyordur. Bir kere haksız kazanç" dedi.

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