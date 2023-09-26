Fındık fabrikasında kahverengi kokarca böceği istilası ORDU'dabir fındık fabrikasını çok sayıda 'kahverengi kokarca' böcekleri istila etti. Fabrikanın duvarlarında ve yerlerinde gezen böcekler, fabrika çalışanları tarafından toplandı.

ORDU'dabir fındık fabrikasını çok sayıda 'kahverengi kokarca' böcekleri istila etti. Fabrikanın duvarlarında ve yerlerinde gezen böcekler, fabrika çalışanları tarafından toplandı.

Doğu Karadeniz'de fındık başta olmak üzere bahçelerde yapraklarını yiyip, suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir fındık fabrikasını istila etti. Fabrikanın duvarlarında ve yerlerde gezen istilacı böceği fark eden işçiler, böcekleri toplayarak imha etti. Günde 30 kilometre yol kat eden böcek türü, suyunu emdiği fındık ağaçlarının kökünün kurumasına neden oluyor.