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        İşe giderken, yoldan geçen motosikletliler vurdu

        ORDU'nunÜnye ilçesinde işe gitmek için evden yaya olarak çıkan Necati Balcı (49), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki 2 kişi tarafından silahla vuruldu. Balcı tedaviye alınırken, şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı,

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 13:45
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        İşe giderken, yoldan geçen motosikletliler vurdu
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        ORDU'nunÜnye ilçesinde işe gitmek için evden yaya olarak çıkan Necati Balcı (49), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki 2 kişi tarafından silahla vuruldu. Balcı tedaviye alınırken, şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı,

        Kaledere Mahallesi Gogina Sokak´ta iddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Necati Balcı, olay yerinden motosikletle geçen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Necati Balcı, ardından Ünye Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karın ve bacağına 2 kurşun isabet eden Balcı´nın ameliyata alındığı öğrenildi. Olay yeri incelemesinde bölgede 5 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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