İşe giderken, yoldan geçen motosikletliler vurdu ORDU'nunÜnye ilçesinde işe gitmek için evden yaya olarak çıkan Necati Balcı (49), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki 2 kişi tarafından silahla vuruldu. Balcı tedaviye alınırken, şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı,

ORDU'nunÜnye ilçesinde işe gitmek için evden yaya olarak çıkan Necati Balcı (49), kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki 2 kişi tarafından silahla vuruldu. Balcı tedaviye alınırken, şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı,

Kaledere Mahallesi Gogina Sokak´ta iddiaya göre, işe gitmek için evinden çıkan Necati Balcı, olay yerinden motosikletle geçen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Necati Balcı, ardından Ünye Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karın ve bacağına 2 kurşun isabet eden Balcı´nın ameliyata alındığı öğrenildi. Olay yeri incelemesinde bölgede 5 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlattı.