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        Ordu'da drift atan 5 sürücüye 36 bin TL ceza

        ORDU'nunAltınordu ilçesinde trafiği kapatıp drift yapan 5 sürücüye 36 bin 534 TL ceza kesildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:20
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        Ordu'da drift atan 5 sürücüye 36 bin TL ceza
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        ORDU'nunAltınordu ilçesinde trafiği kapatıp drift yapan 5 sürücüye 36 bin 534 TL ceza kesildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 Ekim'de 5 otomobil sürücüsü, trafiği kapatarak dakikalarca drift yaptı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, MOBESE kameralarından drift yapan araçları ve sürücülerini belirledi. 5 sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 36 bin 534 TL ceza kesildi.

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