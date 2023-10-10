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        Ordu'da motosikletten silahlı saldırıda 'haraç' iddiası

        ORDU'nunÜnye ilçesinde geçen hafta evden işe giden Necati Balcı'yı (49) motosiklet üzerinden tabanca ile ateş ederek yaralayan, yüzü maskeli 2 kişi ile onlara yardım eden 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, gıda toptancılığı yapan Balcı'ya haraç isteğine olumlu yanıt vermemesi nedeniyle saldırıda bulunulduğu öne sürüldü.. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:25 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:30
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        Ordu'da motosikletten silahlı saldırıda 'haraç' iddiası
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        ORDU'nunÜnye ilçesinde geçen hafta evden işe giden Necati Balcı'yı (49) motosiklet üzerinden tabanca ile ateş ederek yaralayan, yüzü maskeli 2 kişi ile onlara yardım eden 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, gıda toptancılığı yapan Balcı'ya haraç isteğine olumlu yanıt vermemesi nedeniyle saldırıda bulunulduğu öne sürüldü.. 

        Olay, 6 Ekim'de Kaledere Mahallesi Gogina Sokak'ta meydana geldi. Gıda toptancısı Necatı Balcı, evinden işe giderken, motosikletle geçen yüzleri maskeli 2 kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek vuruldu. Karın ve bacağına 2 kurşun isabet eden Balcı, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Balcı'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

        Çevredeki güvenlik kamerası ve mobese görüntülerini izleyen polis ekipleri, saldırganların izine ulaştı. Düzenlenen operasyonda D.K. (22) ve B.S. (23) ile saldırıda onlara yardım eden M.Y. (27), A.K. (19), C.Ö. (63) ve M.D. (23) gözaltına alINdı.

        Şüphelilerin Necati Balcı'dan haraç istedikleri, bu nedenle aralarında husumet oluştuğu iddia edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

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