İklim değişikliği projesiyle, dünyada gelecek vaat eden 100 öğrenci arasına girdi

BahçeşehirKoleji Ordu-Giren Enver Yücel Kampüsü 12'nci sınıf öğrencisi Elanu Karakuş (17), hazırladığı iklim değişikliği projesiyle Rhodes Vakfı'nın dünyada gelecek vaat eden '100 Rise Global' listesine girdi.

Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt ve eşi Wendy Schmidt tarafından kurulan Schmidt Futures ve Oxford Üniversitesi bünyesindeki Rhodes Trust vakıfları tarafından desteklenen, Rise for the World inisiyatifi tarafından her yıl dünya genelinde düzenlenen 'Global Rise Winner' için toplumun sorunlarına duyarlı projelerle gelecek vadeden 100 genç seçiliyor. Bu yılda onlarca ülkeden binlerce öğrencinin başvuru yaptığı listeye girmeye hak kazanan öğrenciler, hayat boyu burs imkanına kavuşurken, Türkiye'den de listeye 6 öğrenci girdi. Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü 12'nci sınıf öğrencisi Elanu Karakuş da bu 6 öğrenci arasında yer aldı.

'KARADENİZ'İN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİNİ EGE'NİNKİNE ÇIKARABİLİYORUZ'

Hazırladığı proje ile iklim değişikliğinin çözümüne katkıda bulunmak istediğini belirten Elanu Karakuş, "Rhodes Vakfı'na geçen yıl bu dönemlerde başvuru yapmıştım. Rhodes için kendim bir proje oluşturdum. Bu projede iklim değişikliği üzerine çalıştım. İklim değişikliğinin birçok sebebi var. İklim değişikliğini çözmek için de farklı farklı yollar öneriliyor. Ben de projemde buna katkıda bulunmak istedim. Yenilenebilir enerji üzerinde durdum. Bilindiği gibi güneş enerjisi çok yaygın bir yenilenebilir enerji olarak kullanılıyor ama Karadeniz ve Ordu gibi havası kapalı, yağmurlu olan yerlerde güneş ışığı enerjisi çok verimli olmuyor. Bulutlar veya başka hava olayları güneşten gelen ışığı engelliyorlar. Ben de yeni bir güneş panelleri tasarladım. Bu panellerin üzerini kendim oluşturduğum madde ile boyadım. Bu işlemle daha fazla ışığı odaklayabildim güneş enerjisine. Bu sayede de daha fazla elektrik üretebiliyoruz. Karadeniz'in güneş enerjisi potansiyelini Ege'ninkine çıkarabiliyoruz. Yani, iklime daha az bağımlı, Karadeniz'e uygun aynı zamanda maliyeti düşük bir güneş paneli yapabiliyoruz" dedi.

'ONLARIN DESTEĞİYLE PROJEMİ YAYGINLAŞTIRMAYI DÜŞÜNEBİLİRİM'

Tasarladığı projesinde deneme süreçlerini tamamladığını ifade eden Karakuş, şöyle devam etti:

"Bu vakıf bize aynı zamanda projelerimizi devam ettirmek için de destek veriyor. Onların desteğiyle beraber projemi yaygınlaştırmayı düşünebilirim. Hayat boyu burs kazandığım için mutluyum. Bu insanın geleceğe daha umutlu bakmasını sağlıyor. Bu bursu dünyanın ve Türkiye'nin farklı üniversitelerinde kullanabiliyorum. Yani üniversite eğitimimi iyi bir üniversitede, kendimi zora sokmayacak şekilde karşılayabilecek şekilde tercih edebiliyorum."

'6 ÖĞRENCİDEN 5'İ BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDEN'

Bahçeşehir Koleji Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü Müdürü Semra Ebil ise "12'nci sınıf öğrencimiz Elanu Karakuş, dünyada sayılı öğrencilere verilen burs elde etti. Bu Oxford Üniversitesi destekli bir şekilde hayat boyu öğrenme süreçlerini kapsayan bir burs. Bu burs dünyada 100 öğrenciye veriliyor. Türkiye'den bu sene 6 öğrenciye burs verildi. Bu 6 öğrenciden 5'i Türkiye'deki diğer kampüsler de dahil olmak üzere Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve 1 tanesi de Ordu-Giresun Enver Yücel Kampüsü Bahçeşehir Koleji öğrencisi oldu. Bu bizim için de büyük mutluluk ve gurur. Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden bir tanesi ile hayat sürecinin bir kısmına eşlik etmekten hem ben hem de öğretmenleri büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Global Education Center Yurtdışı Eğitim Danışmanı Simay Bıçakcı da Elanu Karakuş'un başarısıyla yurtdışındaki sayılı üniversitelerin kapılarını açan bir bursa sahip olduğunu söyledi.