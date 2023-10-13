Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs, Filistin büyük bir zulüm altında (2)

'KUDÜS'TE,FİLİSTİN'DEYİNE MASUM CANLAR HAYATTAN KOPARILMAKTADIR'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa Sabah Namazı Buluşması' programının ardından Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Uhud Camisi'nde 'Cuma Hutbesi'ni okudu. İslam'ın barış, esenlik ve adalet dini olduğunu belirten Erbaş, Hz. Muhammed Mustafa'nın savaşın bir ahlakı ve hukuku olduğunu tüm dünyaya öğrettiğini söyledi. Hz. Muhammed'in savaşta dahi olsa kadınlara, yaşlılara, çocuklara, mabetlere, hatta bitki ve hayvanlara asla zarar verilmemesini emrettiğini ifade eden Erbaş, "Müminlerin bayramı olan bu mübarek cuma gününde yine yüreklerimiz yangın yerine döndü. Gönüllerimiz ise mahzundur. Hz. Ömer'in özgürleştirdiği ve barış yurduna dönüştürdüğü Kudüs'te, Filistin'de yine masum canlar hayattan koparılmaktadır. Mümin kardeşlerimiz, yerlerinden ve yurtlarından edilmektedir. Dünyanın en tahrip edici bombaları altında masum çocukların, kadınların, silahsız insanların ve yaşlıların feryatları, vicdanları ve insafları olan herkesi derinden yaralamaktadır" dedi.

'İSRAİL, MÜSLÜMANLARA ZULMÜN HER ÇEŞİDİNİ REVA GÖRDÜ'

Erbaş, yaklaşık 1 asır önce Filistin topraklarında barış ve huzura son verilerek fitne ve zulmün tohumları ekildiğini kaydederek, "İsrail, Müslüman coğrafyanın bağrına saplanan paslı bir hançer gibi işgal ettiği topraklarda Müslümanlara zulmün her çeşidini reva gördü. İsrail, bu topraklara girdiği günden bu yana, uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak büyük bir kaos oluşturdu ve onu destekleyen güçler, devletler, insanlığın en kadim şehirlerinden biri olan ve kutsal kabul edilen Kudüs'ün saygınlığına halel getirdi. İlk kıblemiz ve kutsal mabedimiz olan Mescid-i Aksa'nın dokunulmazlığını ihlal ettiler" ifadelerini kullandı.

'TARİHİN EN BÜYÜK ZULMÜ'

Dünyanın savaşlar, işgaller ve küresel krizlerle kuşatılmış vaziyette olduğunu söyleyen Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vahim durumun bedelini ise en çok zayıflar, masumlar ve çocuklar ödemektedir. İşte Filistin'de, Gazze'de yaşananlar, bunun en açık örneğidir. Müslümanların neredeyse 3'te 1'inin mezhep olarak kabul ettiği Hz. İmam Şafi'nin doğduğu büyüdüğü Gazze şehri, bugün bombalar altında tahrip edilmektedir. Gazze'de yaşananlar yürekleri yakmaktadır. İsrail, bir Filistin şehri olan Gazze'yi yıllardır dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürmüştür. Abluka altına aldığı Gazzeli kardeşlerimizin en temel ihtiyaçlarını temin etmelerine bile engel olmaktadır. Kardeşlerimiz yerinden ve yurdundan edilmiştir. Mal ve mülkleri haksız bir şekilde ellerinden alınmıştır. Onlara hiçbir şekilde hayat hakkı tanınmamaktadır. Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topyekün bir halk korkunç silahlarla, bombalarla katledilmiştir ve katledilmeye devam edilmektedir. Filistin'de, Gazze'de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır."

Filistin halkının kendi ülkelerinde özgürce yaşama imkanına mutlaka kavuşacağını söyleyen Erbaş, "Tarih bize göstermektedir ki, zulüm ebedi olamaz ve zulümle abat olunamaz. Zulümle abat olanın sonu berbat olur. Masumların kanları üzerine kurulu hiçbir hükümranlık uzun süre ayakta kalamaz. Filistinli kardeşlerimiz, Allah'ın izni ve yardımıyla kendi ülkelerinde özgürce yaşama imkanına mutlaka kavuşacaktır. Ümmet-i Muhammed olarak, Müslümanlar olarak bize düşen, birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir. Kardeşlik hukukumuzu canlı tutmaktır. Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde onlara maddi ve manevi destek olmaktır. İşgal edilen topraklarına yeniden kavuşmaları için topyekün gayret göstermektir. Hak ve adalet mücadelesi verirken İslam'ın koyduğu sınırları asla aşmamaktır. Yanlış ve yanıltıcı bilgi ve paylaşımlara itibar etmemektir. Her alanda güçlü olmak ve yeryüzünde adalet ve merhametin teminatı olacak bir medeniyeti yeniden inşa etmek için var gücümüzle çalışmaktır" diye konuştu. Erbaş, hutbesinin ardından da dua okudu.