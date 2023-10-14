Eski eşini otogarda tabancayla vurup, kaçtı

ORDU'nunÜnye ilçesinde Yasemin Orhan (29), otogarda karşılaştığı eski eşi Volkan Büyük (29) tarafından tabancayla vuruldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan eski eşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde meydana geldi. Ordu´dan Bursa´ya gitmek için otogara gelen Yasemin Orhan, markette alışveriş yaptığı sırada eski eşi Volkan Büyük ile karşılaştı. Büyük, tartıştığı eski eşi Yasemin Orhan´a tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yasemin Orhan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayın ardından kaçan Volkan Büyük´ün yakalanması için çalışma başlatıldı.