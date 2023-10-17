Fatsa´da sağanağın ardından temizlik çalışması

ORDU´nunFatsa ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sırasında oluşan taşkınların ardından cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.

İlçede dün akşam etkili olan sağanak, taşkınlara neden oldu. 45 dakika yağan yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yeri ile Gençlik Spor Bakanlığı Ordu Fatsa Öğrenci Yurdu´nu su bastı. 600 öğrencinin bulunduğu yurtta elektrikler kesildi. Kurtuluş, Mustafa Kemal Paşa, Ayazlı, Dolunay ve Evkaf mahallelerinde cadde ve sokaklarda taşkın nedeniyle hasar oluştu.

Ekipler yurdun eksi birinci katındaki suyun tahliye edilip, elektrik trafosunun onarımı için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Küçük çaplı heyelanların da yaşandığı ilçede Fatsa Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi OSKİ ekipleri temizlik çalışması başlattı.