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        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 kişi, yaralandı

        ORDU'dayaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 1'i çocuk, 3 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 09:25 Güncelleme: 27.10.2023 - 09:30
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        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 kişi, yaralandı
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        ORDU'dayaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 1'i çocuk, 3 kişi, yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Giresun yönüne giden Akay Ocak kontrolündeki 52 ADP 171 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Şeyma Kılıç (45), Tükez Kılıç (67) ve Nazarsu Taş'a (14) çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Tükez Kılıç'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

        Otomobil sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Ordu - Mustafa KIRLAK

        2023-10-27 09:24:17

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