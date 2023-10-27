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        Son 15 yılda böyle palamut kıtlığı görülmedi

        ORDU'dakalkan av yasağı sonrası denize açılan balıkçılar, palamutta umduklarını bulamadı. Palamudun tanesi tezgahlarda 150 ile 170 liradan satılırken, balık satışı yapan Burçin Doğan, "Bu sene Allah nasip etmedi, az oldu. Hatta son 15 yıla bakıldığında, ilk defa bu kadar az palamut avcılığı oldu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:15
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        Son 15 yılda böyle palamut kıtlığı görülmedi
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        ORDU'dakalkan av yasağı sonrası denize açılan balıkçılar, palamutta umduklarını bulamadı. Palamudun tanesi tezgahlarda 150 ile 170 liradan satılırken, balık satışı yapan Burçin Doğan, "Bu sene Allah nasip etmedi, az oldu. Hatta son 15 yıla bakıldığında, ilk defa bu kadar az palamut avcılığı oldu" dedi.

        1 Eylül'de kalkan av yasağının ardından denize ağlarını bırakan balıkçılar, palamutta istediğini bulamadı. Palamudun denizde izine çok az rastlanması ile geçen yıllara göre hem satışı hem de fiyatı değişti. Ordu'daki tezgahlarda palamudun tanesi, 150 ile 170 liradan satışa çıktı. Palamuttan vazgeçen balıkçılar da istavrit, mezgit, hamsi, tirsi gibi balıkların avcılığına yoğunlaştı.

        'PALAMUT HİÇ OLMADI DESEK, YERİDİR'

        Kumbaşı Balıkçı Barınağı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Hasan Bozkurt, "Bu sene palamut hiç olmadı desek, yeridir. Denizden çıkan çok az. Bu nedenle fiyatlar da yüksek oluyor. Palamut, bu zamanlarda dönüş yoluna geçti ama dönüş yolunda da avcılık pek olmadı. Palamut avcılığından kimse umduğunu bulamadı. Bundan sonra olur mu? Bu biraz şansa bağlı. Balıkçı arkadaşlarımız İstanbul'dan Hopa'ya kadar palamut avcılığı için gerekli çalışmaları yaptılar ama palamut gözükmedi. Şu anda büyük kayıklar hamsiye; küçük kayıklar kefal, mezgit salyangoza bakıyor. Herkes bir şekilde hayatını devam ettirmeye çalışıyor" dedi. Palamut fiyatlarının bundan sonraki günlerde de aynı seviyelerde olacağını belirten Bozkurt, "Palamudun olmaması ile denizlerde istavrit, tirsi bollaştı. Hamside de boy istenilen seviyede değil. Normal boyutta avcılık yapılıyor. Bu balıklar da normal fiyatlarda satışına devam eder" diye konuştu.

        'PALAMUTTAKİ BU PAHALILIK BÖYLE GİDER'

        Balık satışı yapan Burçin Doğan da "Fiyatının yüksek olmasının nedeni; bu sene palamut avcılığının olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü balıkçılıkta şöyle bir işleyiş vardır; balık çoksa fiyatlar düşer, azsa artar. Palamut avcılığı, bu sezon günlük olarak değişiyor. Örneğin bugün tezgahta palamut var ama 3 gündür satışımız yoktu. Bazen 1 hafta bile palamudun olmadığı oluyor. Bu nedenle halkımız da ucuz fiyata palamut yiyememiş oluyor. Palamuttaki bu pahalılık böyle gider. Bu zamanlarda palamudun bol olması lazımdı. Önceki senelere baktığımız zaman; eylül, ekim ayı palamudun bol olduğu aylardı. Bu sene Allah nasip etmedi, az oldu. Hatta son 15 yıla bakıldığında, ilk defa bu kadar az palamut avcılığı oldu. Bu yıl ucuz palamut yemeyi vatandaşımız ne yazık ki unutmak zorunda" dedi.

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