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        Devrilen elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti

        ORDU´nunAltınordu ilçesinde Mehmet Danacı (102), yalnız yaşadığı evinde elektrik sobasının devrilmesiyle çıkan yangında, dumandan zehirlenip hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 27.10.2023 - 12:48
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        Devrilen elektrikli sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti
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        ORDU´nunAltınordu ilçesinde Mehmet Danacı (102), yalnız yaşadığı evinde elektrik sobasının devrilmesiyle çıkan yangında, dumandan zehirlenip hayatını kaybetti.

        Olay, bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Zaferimilli Mahallesi´nde meydana geldi. Evde tek yaşayan Mehmet Danacı, elektrikli sobayı açıp yanında uyudu. Bir süre sonra elektrikli soba henüz bilinmeyen nedenle devrilince yerdeki kilim ve ahşap zemin tutuştu. Yoğun duman kokusu alıp eve giren yakınları, Mehmet Danacı´yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Yangını odadan diğer bölümlere sıçramadan, kendi imkanları ile söndüren yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Danacı´nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Danacı´nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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