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        Cumhuriyet'in 100'üncü yılı Ordu'da coşkuyla kutlandı

        ORDU´da,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yıl dönümü, törenle kutlandı. Ordu Valisi Muammer Erol, konuşmasında, "Çağdaş, laik, demokrat ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu, yüce Türk milletinin ufkunu aydınlatan ışık kaynağı, büyük kahraman, asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk´ün yolunda yürümeye devam edecek ve onun yaktığı meşaleyi hiç söndürmeyeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 13:56 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:00
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        Cumhuriyet'in 100'üncü yılı Ordu'da coşkuyla kutlandı
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        ORDU´da,29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 100´üncü yıl dönümü, törenle kutlandı. Ordu Valisi Muammer Erol, konuşmasında, "Çağdaş, laik, demokrat ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu, yüce Türk milletinin ufkunu aydınlatan ışık kaynağı, büyük kahraman, asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk´ün yolunda yürümeye devam edecek ve onun yaktığı meşaleyi hiç söndürmeyeceğiz" dedi.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Ordu´da kutlama töreni düzenlendi. Tayfun Gürsoy Parkı´ndaki törene Ordu Valisi Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, protokol mensupları ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Vali Muammer Erol, Cumhuriyet'in; milletin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesi olduğunu söyledi. 100 yıl önce Atatürk´ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinde büyük mesafeler alındığını belirten Erol, Cumhuriyet´in kuruluş ideali olan hedeflere bugün her zamankinden daha yakın olunduğunu ve artık hedefin Türkiye´yi, çağdaş dünyanın da ilerisine taşımak olduğunu ifade etti.

        `TÜRK MİLLETİ, CUMHURİYET REJİMİ İLE KIVANÇLIDIR´

        Vali Erol, Türk milletinin daha aydınlık yarınlara Cumhuriyet ile varılabileceğinin bilincinde olduğunu belirterek, "Bu millete düşmanlık ve hainlik besleyenler şunu asla unutmasınlar ki, bugün geldiğimiz noktada daha aydınlık yarınlara ancak Cumhuriyet ile varılabileceğinin bilincinde olan Türk milleti, Cumhuriyet rejimi ile kıvançlıdır. Cumhuriyet´in bugün bizlere ulaştırdığı, hepimize heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte, milletçe bağımsız yaşama azmimizi yenilemektedir. Anayasal bir demokrasi olan Türkiye Cumhuriyeti, temel niteliklerini, hedeflerini, ilkelerini, sistemini koruyarak, hür ve serbest bir ülke olarak yoluna devam edecektir. Cumhuriyetimizin 100´üncü kuruluş yıl dönümünde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma çabalarımızı aynı hızla sürdürmeye, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye milletçe her zamankinden daha fazla kararlıyız. Çağdaş, laik, demokrat ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu, yüce Türk milletinin ufkunu aydınlatan ışık kaynağı, büyük kahraman, asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk´ün yolunda yürümeye devam edecek ve onun yaktığı meşaleyi hiç söndürmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti´nin ve ordularımızın ilk başkomutanı, büyük komutan rahat uyu. Çünkü Mehmetçik bugün de başkomutanı ile birlikte bu vatana göz dikenlere, uşaklarına ve hainlere hak ettikleri cevabı her harikulade vermekte, vatanı, milleti, devleti ve bayrağı uğruna göğsünü siper etmekte ve bu yolda şehadeti en büyük şeref bilmektedir" diye konuştu.

        Programda spor ve halk oyunları gösterisi yapıldı, ardından komandolar zeybek oynadı. Ayakta alkışlanan gösterinin ardından, Cumhuriyet'in 100´üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Program, tören geçişiyle sona erdi.

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