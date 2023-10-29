Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Alkollü sürücünün otomobili, ışık ihlali yapan araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

        ORDU´nunAltınordu ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobile alkollü sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:16 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü sürücünün otomobili, ışık ihlali yapan araca çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU´nunAltınordu ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobile alkollü sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi Soya Kavşağı´nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Metin Altun (60) yönetimindeki 55 KM 041 plakalı otomobile, kavşakta Giresun yönüne giden Tayfur Dündar (45) kontrolündeki 34 DDD 311 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada, sürücüler Tayfur Dündar ile Metin Altun ve araçlarda bulunan Saniye Sarıcı (85), Fatma Özden (59), Arifiye Gelen (68) ve Hanım Altun (66) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Altun yönetimindeki otomobilde bulunan Saniye Sarıcı ile Arifiye Gelen, kurtarılamadı. Sürücülerden Tayfur Dündar´ın yapılan kontrolünde 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılı Ordu'da coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet'in 100'üncü yılı Ordu'da coşkuyla kutlandı
        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı yapıldı
        Ordu-Giresun Havalimanı'nda acil durum tatbikatı yapıldı
        Eski Ordu Valisi Yazıcıoğlu´nun, Cumhuriyet´in 100´üncü yılı için yazdığı m...
        Eski Ordu Valisi Yazıcıoğlu´nun, Cumhuriyet´in 100´üncü yılı için yazdığı m...
        Ordu'da sonbahar yapraklarıyla "Atatürk silüeti" koreografisi yapıldı
        Ordu'da sonbahar yapraklarıyla "Atatürk silüeti" koreografisi yapıldı
        Eski Ordu Valisi Yazıcıoğlu'nun 21 yıl önce yazdığı mektup, Vali Erol'a tes...
        Eski Ordu Valisi Yazıcıoğlu'nun 21 yıl önce yazdığı mektup, Vali Erol'a tes...