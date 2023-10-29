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        Cumhuriyet'in sembol fotoğrafı, Ordu´da canlandırıldı

        UŞAK´ta1933 yılında çekilen ve Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden biri haline gelen `Cumhuriyet'i biz böyle kazandık´ isimli fotoğraf, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümünde Ordu´da canlandırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:00
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        Cumhuriyet'in sembol fotoğrafı, Ordu´da canlandırıldı
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        UŞAK´ta1933 yılında çekilen ve Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden biri haline gelen `Cumhuriyet'i biz böyle kazandık´ isimli fotoğraf, Cumhuriyet´in 100´üncü yıl dönümünde Ordu´da canlandırıldı.

        Uşak'ta 1933'te Hüseyin Kazım Özler tarafından çekilen, Milli Mücadele döneminde Anadolu insanını yansıtan `Cumhuriyet'i biz böyle kazandık´ fotoğrafının canlandırılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) oyuncuları çalışma yaptı. Altınordu ilçesinde kentin çeşitli mevkilerinde sergilenen etkinlikte oyuncular milli mücadelenin ve Türkiye Cumhuriyeti´nin hangi şartlarda kurulduğunu gösteri olarak sahneledi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği, duygusal anların yaşandığı oyun büyük ilgi gördü.

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