TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail zulmü önlenmezse, hiçbir insan emniyette olamaz TÜRKİYEBüyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Eğer burada bu vahşet, kötülüğün şahikası, kötülüğün başyapıtı olan bu İsrail zulmü önlenemezse dünyada hiçbir insan emniyet altında olamaz" dedi.

TÜRKİYEBüyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Eğer burada bu vahşet, kötülüğün şahikası, kötülüğün başyapıtı olan bu İsrail zulmü önlenemezse dünyada hiçbir insan emniyet altında olamaz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu'da Valilik tarafından düzenlenen Sivil Toplum Buluşması isimli programa katıldı. Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Batı ülkelerinin güçten korktuğunu ve tarih boyunca haklının yanında durmayıp, güçlünün yanında durduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Dün Hitlere, faşistlere ses çıkarmayanlar, en fazla işte `Öyle ama...´ diyerek mazluma da bir şekilde suç bulmaya çalışanlar aynı insanlardı" diye konuştu.

'ÖLENLERİN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ'

"Dili, dini, rengi, siyaseti ne olursa olsun, biz insanlıktan yanayız" diyen Kurtulmuş, "Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden birisi, dünyadaki bu insanlık cephesini harekete geçirmek ve insanlık cephesi arasında bir ittifakın oluşmasını temin etmektir. Her bir insanı yaratılışta eş olarak görüyoruz. Nasıl Yahudi'nin orada var olma hakkı varsa, Filistin´in de var olma hakkı vardır diyen ve bunun için çaba sarf eden herkesi aynı cephede toplanmaya çağırıyoruz. Şimdi bütün bunların üstüne, belki bunların hepsini daha fazla artıracak yeni bir ateş yakılmıştır. Kötülüğün başyapıtı olarak, kötülüğün dünyada şimdiye kadar Hazreti Adem'den bu yana insanoğlu yaşadığı en büyük kötülük senaryosu olarak, İsrail maalesef Gazze'deki insanları ölüme mahkum etmek üzere kollarını sıvamış vaziyette. Ölenlerin sayısı 10 bini geçti. Biz burada konuşurken belki yüzlerce masum çocuk daha hayattan koparıldı, belki yüzlerce yaşlı insan hayattan koparıldı. Hastaneler artık çalışmıyor. İnsanlar elleriyle neler yapabilirse, tıbbi malzemeler olmadığı için bir şekilde yaralılarına müdahale etmeye çalışıyor. Suyun, elektriğin, yakıtın, ekmeğin olmadığı 2,3 milyon insanın köşeye sıkıştırıldığı bir yer Gazze. Ama bundan daha acısı, sadece orada o soykırım boyutlarına ulaşmış katliamı yapanlar sorumlu değildir, bunu görmezden gelen ya da bunu bir bilgisayar başında savaş oyunu oynarmış gibi seyreden bütün insanlık da bunun suçlusudur" ifadelerini kullandı.

'PROTESTOLAR DÖNÜM NOKTASIDIR'

İnsani yardım malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Amerika Birleşik Devletleri en büyük uçak gemisini buraya niye gönderdi? Madem gemiyi göndermeyi biliyorsun da bir gemi de insanlar için tıbbi malzeme, ihtiyaç malzemesi getir de Gazze limanlarından o malzemeleri soksana. O gemiyi oraya getirerek bütün bölge ülkelerini, bütün dünya halklarını tehdit etmeyi biliyorsun da Gazze'de insanlık can çekişirken, bütün insanlar maalesef yok oluşa doğru sürüklenirken niye bu yardımın yapılmasını sağlamıyorsunuz? Bırakın siz yapmıyorsunuz, dünyanın bu yardımı yapması için niye müsaade ettirmiyorsunuz? Bütün bunların üstüne maalesef gelir gelmez söyledikleri şey nedir? İsrail'e bir kırmızı çizgi çekmiyoruz. `Yani vur vurabildiğin kadar, öldür öldürebildiğin kadar.´ Bu sürdürülebilir bir durum değildir. İnsanlığın bittiği yerdir. Dünyanın birçok yerinde gerçekten insanlıktan yana olan, mazlumdan yana olan, hakkaniyetten yana olan, `Yeter artık, böylesine büyük bir zulme seyirci kalmayacağız´ diyen milyonlarca insan sokağa çıkıyor, kendi ülkelerinde İsrail sempatizanı, İsrail sevdalısı yöneticilerine rağmen sokaklarda protesto ediyorlar. Bu bir dönüm noktasıdır" dedi.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş da katıldı.