TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail zulmü önlenmezse, hiçbir insan emniyette olamaz (2)

ORDUÜNİVERSİTESİ'NDEKONUŞTU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılıp, konuşma yaptı. Türkiye'nin önemli bir dönemden geçtiğini belirten Kurtulmuş, bugünlerde günlerin, saatlerin hatta dakikaların bile önemli olduğunu söyledi. 29 Ekim ile 'sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye yüzyılı' olarak tanımlanan Cumhuriyet'in ikinci asrının başladığını ifade eden Kurtulmuş, "İnşallah bu dönemde Türkiye hem geçtiğimiz ilk asrımızdaki tecrübelerden istifade ederek hem de bugün sahip olduğumuz imkan ve fırsatları milletimizin hayrına sonuçlandırarak, yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam eder. Onun için, 'Türkiye Yüzyılı' için herkesin bulunduğu yerde, zamanda, mevkide işlerini en iyi şekilde yapması, sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi gerekiyor. Kim olursak olalım, nerede faaliyet yapıyor olursak olalım; yapacağımız işlerin en iyisini, birlik ve beraberlik içerisinde ortak milli hedeflere yönelerek gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

'ÇOK DAHA DİKKATLİ OLARAK YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ'

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın, büyük çatışmaların ve gerilimlerin merkezi haline geldiğini belirten Kurtulmuş, "Balkanlar'daki gerilimler, Karadeniz'de Rusya-Ukrayna arasında çatışma, Kafkaslardaki gerilimler, çatışmalar, Orta Doğu'daki bu yaşamakta olduğumuz ve öyle görünüyor ki bir müddet daha yaşamaya devam edeceğimiz bu büyük sıkıntılar, bu büyük gerilimler... Bir tarafta vekalet savaşının unsurları olarak kullanılan terör örgütleri üzerinden Orta Doğu coğrafyasını dizayn etmeye çalışanlar, diğer taraftan bu işi bir adım öteye götürerek 'vekil devletler' üzerinden bölgeye dizayn etmeye çalışanlar, Orta Doğu'yu da yaşadığımız bu geniş coğrafyayı da fevkalade tehlikeli, fevkalade riskli bir alan haline getirmişlerdir. Bu üç temel nedenden dolayı bizim çok daha dikkatli, çok daha hazırlıklı, çok daha birikimli olarak yolumuza devam etmemiz lazım" diye konuştu.

'ADALET, HER TÜRLÜ BASKIDAN ÇOK DAHA KUVVETLİDİR'

Filistin'deki son duruma ilişkin de Kurtulmuş, "Bugün bazıları, Gazze'yi uzakta bir tiyatronun parçası olarak görebilir. Ama Gazze, Filistin bizim için tarihimizin, milletimizin, geleneğimizin, geçmişinizin bir parçasıdır. İnşallah Gazze, kıyamete kadar da Gazzelilerin toprağı olarak kalmaya devam edecektir. Bu zulmün, vahşetin, katliamın karşısında birileri de bunun olağan olduğunu söylüyor. Biz söylemiyoruz, kendileri söylüyor. Beyefendi kalkıyor diyor ki; 'İsrail'e kırmızı çizgi çekiyoruz.' Ne demek? Vur, öldür, görmüyorum, bilmiyorum, ne yaparsan yap. Böyle bir şey olabilir mi? Ancak hesap edemedikleri bir şey var. İnsan onuru, her türlü politik manevradan çok daha güçlüdür. İnsanların içindeki hakkaniyet, adalet duygusu her türlü baskıdan çok daha kuvvetlidir. Şimdi bunların elinde silahlar var, dünya medyası var, karar verici mekanizmalarında etkin adamları var. Zannediyorlar ki istediğimizi yaparız" dedi.

'MUTLAKA CEZA ALACAKLARDIR'

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda dayımız var; elini kaldırır, 'hayır' der, bizim yaptığımız zulmü görmezden gelir. Ama 7,5 milyar insanın içerisinde insanlıktan nasibini almış, vicdanı, insafı, hakkaniyet duygusu olan çok sayıda insanın olduğunu unutuyorlar. Çok açık bir şey söyleyeceğim. Gazze, Allah'ın izniyle bir hayra da vesile oluyor. Bu zulmü kınıyoruz. Şunu da çok net söyleyeyim. Nasıl Auschwitz'in kasapları, nasıl Srebrenitsa'nın kasapları, uluslararası mahkemelerde hesap verip, mahkum oldularsa; şu anda Gazze'de, insanlığı ölüme sürükleyen, masumları öldüren bu sivil katliamlarının sorumluları da başta Netanyahu olmak üzere Likud cephesinin faşistleri de bir gün hakim karşısına çıkacak ve mutlaka cezalarını alacaklardır. Bunu böyle istediğim için söylemiyorum. İnsanlık bize böyle emrettiği için söylüyorum."