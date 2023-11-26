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        Karadeniz Off-Road Kupası'nda final yarışları Ordu´da yapıldı

        ORDU Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğinde düzenlenen 16'ncı Karadeniz Off-Road Kupası 5'inci Final Yarışları, Ordu'da yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:40
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        Karadeniz Off-Road Kupası'nda final yarışları Ordu´da yapıldı
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        ORDU Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğinde düzenlenen 16'ncı Karadeniz Off-Road Kupası 5'inci Final Yarışları, Ordu'da yapıldı.

        Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi Ordu Melet Irmağı havzasında oluşturulan parkurda gerçekleştirilen yarışlara 16 kulüp ve 34 araç katılım sağladı. Kıyasıya geçen yarışmalar sonucunda, genel klasmanda; Fatsa Off-Road Kulübü'nden Durmuş Durmuş 1'inci, Korgan Off-Road Kulübü'nden Yakup Çimiç 2'nci, Fatsa Off-Road Kulübü'nden Telat İlişe ise 3'üncü oldu. S2 Klasmanda ise Aydın Kaya 1'inci, Hüseyin Kurucu 2'nci, Barış Kaygana ve Kadir Kaymak ise 3'üncülük elde etti. S3 Klasmanda Tarık Yılmaz 1'inci, İsa Yaşar da 2'nci olurken, 3'üncülüğü ise Oğuzhan Mercan aldı. S4 Klasmanında da Durmuş Durmuş 1'inci, Yakup Çimiç 2'nci ve Telat İlişe 3'üncü oldu.

        Yarışların ardından dereceye girenlere kupaları ve ödülleri takdim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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